Acto alusivo al Día del Libro en la Casa de la Cultura

El acto comenzó con lectura de poemas y fragmentos literarios, con apoyatura de imágenes. Anexó en el final la palabra cantada, a través de profesora y alumnas del Liceo Municipal.
LECTORES ESCOLARES 2017
Fue entregado un DIPLOMA DE HONOR a los padres de estos alumnos lectores:
ESCUELA N° 1213 “COMUNIDAD ORGANIZADA”: ANTONELLA ACOSTA, NERINA ANRÍQUEZ, JOSEFINA SPENGLER, VALENTINA GHIBAUDO.
ESCUELA N° 6388 “JUAN B. V. MITRI”: SEBASTIÁN MANSILLA, CLAUDIA BACH, SANTIAGO ROJAS, AGOSTINA MANSILLA.
ESCUELA N° 1043 “SAN JOSÉ”: PILAR DOVIS, IRINA BOICO.
ESCUELA N° 379 AMEGHINO”: CAMILA ACOSTA, PRISCILA LEZCANO, BALTAZAR FONTANESSI LÓPEZ, MARINA FRANCHINO, MÁXIMA CIPOLATTI.
ESCUELA N° 6169 “GRAL. SAVIO”: ALEXIS BALDERRAMA, CATALINA UNREIN
ESCUELA N° 1212 “P. DE ROCHDALE”: LEÓN ROTANIO, JORGE ENRICO.
LECTORES DE BIBLIOTECAS POPULARES:
Los más asiduos lectores recibieron una constancia como reconocimiento
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “PEDRO ECHAGÜE”: VALENTÍN AICARDI, CARINA PAROLA DE GUGLIELMONE
BIBLIOTECA “LISANDRO DE LA TORRE”: ANA MARINI DE BERTOLDI
BIBLIOTECA “JUAN B. ALBERDI”: SILVIA ALOCHIS DE BENAVÍDEZ; GLADIS ALASSIA
BIBLIOTECA “NELSON MANDELA” (ATILRA): DORA SCHERANO, ELSA ALLASSIA