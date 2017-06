Marilina y Lula Bertoldi la rompieron en los Premios Gardel

Marilina tuvo una terna complicada porque competía con dos artistas de gran trayectoria: "Se vuelve cada día más loca por amor al blues" de Celeste Carballo y "Señales" de Patricia Sosa.

"No tenía discurso preparado y me puse muy nerviosa porque no pensé que iba a ganar, pero estoy más que agradecida por este logro", dijo la cantante oriunda de Sunchales, luego de lograr la estatuilla a Mejor Album de Rock Femenino.

Para Eruca Sativa, el grupo que integra Lula Bertoldi fue una noche soñada. Tuvieron el honor de realizar el primer set musical junto a Octafonic, tocando Armas gemelas.

Luego, vinieron los premios:

Al Mejor Álbum Grupo de Rock por Barro y Fauna, en una terna donde competían con La Salvación de Solo y Juan, Los Fabulosos Cadillacs; y Vivo en Red House, Manal.

Y a la mejor Producción del año por el mismo álbum, ganando ante un "tanque" como Abel Pintos con "11" y L.H.O.N., Illya Kuryaki & the Valderramas.

"Es un gran año para nuestra banda. Hace 10 años que estamos tocando y recién ahora sentimos todo el apoyo de la industria. Fueron muchos años de pelearla y seguiremos haciéndolo", dijo la voz de la banda, Luisina "Lula" Bertoldi (hermana de Marilina).