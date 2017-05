Este viernes se produciría el primer desembolso de la Nación a SanCor

En diario La Capital de Rosario, el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, admitió que hoy podría haber un desembolso de unos 200 millones de pesos de parte de la Nación para la cooperativa Sancor , que como repitió en varias oportunidades está en "terapia intensiva". Además de sostener que sigue "preocupado" porque aún no apareció el dinero de la Nación para la cooperativa, Lifschitz comentó esta situación luego de hablar telefónicamente con "la gente de Sancor" y de recalcar que la situación se hace "insostenible" si se mantiene en el tiempo. "Hoy me comuniqué telefónicamente con la gente de Sancor y están esperando para mañana que haya un desembolso de por lo menos 200 millones", comentó el gobernador, antes de fundamentarlo en el hecho de que "si esto se sigue demorando unos días más entra en peligro todo el funcionamiento de la empresa".

"Hay que tener en cuenta -prosiguió- que está totalmente cortada la cadena de pagos, que los trabajadores no cobran desde hace más de dos meses, no cobran los productores, no cobran los proveedores, la empresa no está operando y ha perdido su lugar en las góndolas de los supermercados de todo del país. Esto es insostenible unos días más y por lo tanto es imperiosa y absolutamente necesaria de que esos recursos lleguen en el día de mañana".

Incertidumbre en el control del dinero