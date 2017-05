Toselli presentó Plan de Contingencia Municipal

El mandatario local hizo un resumen de las aristas más importantes del Plan, en un acto de presentación realizado el viernes 5 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Allí, explicó que el Plan de Contingencia cuenta con un Plan de Negocio Sustentable para viabilizar la actividad de la empresa.

Además, comprende el programa de Promoción de Iniciativas Productivas Locales, el cual viene trabajándose desde hace un tiempo y busca propiciar la creación y/o radicación de empresas, con el fin de ampliar las oportunidades laborales. En este sentido, el Municipio detectó la presencia de actores privados motivados a invertir en el territorio local, por lo que decidió acompañarlos en dicho proceso, facilitando el acceso a bienes y colaborando en la gestión de financiamiento y asesoramiento.



La Oficina de Empleo local se relanzará en las próximas semanas y pasará a estar ubicada en Punto Gob Terminal. Allí estarán a disposición los programas de la Gerencia de Empleo de la nación como aquellos del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la provincia.



Potenciar la inclusión



Toselli hizo especial énfasis en el trabajo que está realizándose desde la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Virginia Scandalo.



“Tenemos programas muy activos y que son impulsados por un gran equipo. Por eso, la siguiente meta es incorporar información de calidad, que sirva como insumo indispensable para referenciar a cada trabajador y su familia”, detalló.



El objetivo principal es el de “apuntar al desarrollo de la persona”. Para lograrlo, son claves los trabajos relativos a educación y salud. En cuanto al primer tópico, Toselli habló de “seguir potenciando el sistema de becas y el acceso a la cultura”. En salud, en tanto, el director de Salud del Nodo Rafaela, Ernesto Bosco, junto a personal directivo del Hospital Almicar Gorosito, dio a conocer un Plan de Contingencia en Salud.



Es de destacar que el programa Encuentros de la Secretaría de Desarrollo Humano local juega un papel clave. “Su meta es la de generar acompañamiento y formación para oportunidades laborales. También aborda un aspecto que nos interesa mantener en lo alto: la inversión pública (en obras) como elemento dinamizador de la economía”, explicó el mandatario.



Esta última consideración implica continuar con las obras de infraestructuras planificadas, para generar trabajo y ocupar mano de obra. A partir del programa Encuentros se destinarán cuatro millones de pesos para construir el Centro de Día para Lazos, dentro del Parque de los Encuentros.

Más inversión pública, más trabajo.



El Área Industrial de nuestra ciudad será mejorada a través de dos aportes: uno de tres millones de pesos provenientes de Nación y otros seis millones de pesos del Gobierno provincial. “Nos abocaremos en este marco a realizar las gestiones pertinentes para que los trabajos previstos sean ejecutados por empresas locales”, detalló Toselli.



También dio cuenta de que “la planificación prevista por la Secretaría de Obras, Servicios y Ambiente, a cargo de Leopoldo Bauducco, supera los 300 millones de pesos y el año en curso”. Como ejemplo, mencionó los trabajos que se realizan en el marco del Plan Integral de Pavimentación, y los de reparación de pavimento, así como el Plan Integral de Gestión Ambiental.



Así, dio cuenta de proyectos de largo alcance que permiten proyectar con mayor certeza, y agregó: “En estos momentos el Estado tiene que estar más presente que nunca, por eso es importante activar la economía a través de la inversión pública, algo que se logra mediante una gestión eficaz ante los diferentes niveles de gobierno.”



A la vez, se trabaja en un plan de reducción de gasto público, que es impulsado por la Secretaría de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo, a cargo de Claudio Borra.



Apoyo provincial y legislativo



Gonzalo Toselli resaltó el apoyo que el Plan de Contingencia recibió por parte del gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, con quien mantuvo asiduas reuniones en los últimos meses (la última, durante la noche del jueves 4).



“Lifschitz está permanentemente monitoreando la situación. Manifestó su predisposición para apoyar este plan porque, al igual que nosotros, tiene la convicción de que brindará una alternativa de plan sustentable para Sancor, en caso de que no llegase desde Nación o desde la propia Cooperativa”, explicó el intendente municipal.



Por otra parte, el presidente del Concejo Municipal, Leandro Lamberti, junto a los legisladores del bloque, está trabajando en un proyecto de Ordenanza que declararía la Emergencia Laboral.

Esta permitiría al DEM flexibilizar las normas relacionadas con los tributos municipales. Por ejemplo, tener la potestad de bajar las tasas interés a los morosos.



También se crearía un Comité de Crisis para el seguimiento de la situación y la promoción del empleo local.



Espíritu cooperativo



La identidad de Sunchales está estrechamente ligada a los valores de la labor cooperativa: “Sancor no es solamente cuatro mil puestos de trabajo en todo el país, mas otro tanto de trabajo indirecto. Defender su figura no refiere solo a pensar en el desarrollo económico de la ciudad, sino también en nuestra identidad y nuestros valores”, dijo Toselli.



Por eso, remarcó la decisión del Ejecutivo de trabajar en la reivindicación del cooperativismo. “Nuestro futuro debe desarrollarse dentro de los valores que éste impulsa. Sancor significa un verdadero ejemplo y emblema”.