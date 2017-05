La Cooperativa Nº 1 de Tamberos decidió no entregar la leche a SanCor

"Para salvar a la Cooperativa Nº 1, estamos analizando tomar un préstamo, porque la deuda que mantenemos los socios por los servicios prestados es millonaria y por ahora no podemos pagarla. SanCor nos debe 2 meses y medio de producción" confió uno de los integrantes de la emblemática cooperativa que tomó la triste decisión, no exento de llantos y angustia.

Para SanCor esta decisión no pasará desapercibida. Son 50 mil litros diarios que se evaporan y van a parar a los tanques de la canadiense Saputo en Rafaela.

La cooperativa cuenta actualmente con 35 tambos en producción que, producto de las adversidades climáticas, ha reducido su producción casi a la mitad (producían 100 mil litros antes de la inundación) y entre los servicios que presta, se encuentra la recolección de leche con 7 camiones, y el picado y ensilado de las pasturas.

"Seguimos siendo socios de SanCor pero momentáneamente no entregamos la producción y es una incertidumbre que va a ser del futuro de ese vínculo. Para que tengas una idea de nuestra realidad: SanCor nos adeuda unos 750 mil pesos en promedio a cada uno de los asociados. Pero nosotros tuvimos que seguir respondiendo por nuestros gastos en ese lapso. No damos más, hicimos todo lo posible para bancar a la empresa pero llegamos a un punto que es terminal. No solo estamos poniendo en riesgo nuestro capital sino que está en peligro la Cooperativa de Tamberos con más de 80 años de historia" afirmó el productor lechero.

La historia de la Cooperativa de Tamberos de Sunchales

El 15/09 1929 nació en Sunchales la Cooperativa Nº 1 y se sentaron las bases para el crecimiento futuro, con 32 asociados. El Consejo de Administración, (provisorio), tenía estos miembros: Presidente: Juan Bautista Vicente Mitri; Vicepresidente: Juan Rodolfo Koop: Secretario: Celestino Montini; Tesorero: Jorge Cipolatti; Vocal Titular: Maurio Perrone: Vocales Suplentes: José Molinari, Esteban Domingo Re, Juan Aicardi; Síndico Titular: Bartolomé Destéfanis; Síndico Suplente: Antonio Gastaldi. En 1944 levantó su edificio en el campo del Sr. Francisco Giraudo.

¿Imaginaría este puñado de diez voluntades, que estaba cruzando el umbral del futuro hacia una meta ascendente, jamás detenida? Imaginarían que el pionero, Juan B. V. Mitri, sería líder de otra magna cooperativa, dando título a una calle, una escuela, que portan con orgullo el distintivo de su nombre?

En 1937 el mundo se preparaba para otra guerra. No por ello fue opacado el movimiento que daría origen a SanCor CUL. Dice la historia: “A mediados de 1937, don Juan B. V. Mitri, presidente de la Cooperativa de Tamberos de Sunchales, se encontraba a la cabeza del movimiento. La primera reunión de las cooperativas de las distintas zonas se realizó en Sunchales el 18 de septiembre y constituyó un éxito”. En una nueva asamblea, un total de 19 cooperativas tamberas decidieron organizarse para llegar a la fábrica de manteca propia. Fue una convalidación de fe que venció los contratiempos de intereses creados y resortes en contra del proyecto. Las 19 cooperativas integraron la Fábrica de Manteca, con Juan B. V. Mitri como presidente.

Se había lanzado la semilla del ideal que habría de germinar. El 14 de octubre de 1942 comenzó a funcionar la fábrica en Sunchales y la inauguración oficial, el 31/10, fue todo un hecho histórico.