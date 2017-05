Las industrias lecheras no pagarán la jornada a los que adhieran a la huelga de ATILRA

04/05/2017 Centro de la Industria Lechera

El Centro de la Industria Lechera emitió un comunicado ante el paro nacional que lleva adelante ATILRA desde las 0:00 horas de este jueves 4. Aclara que no pagará las jornadas no trabajadas por los manifestantes, que recurrirá a la Justicia y a las fuerzas de seguridad si se bloquean las puertas de acceso de las empresas y en caso de prolongarse, se verán obligados a no retirar la leche. A continuación, el comunicado: