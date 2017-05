Solidaridad de instituciones y gremios con Atilra

"LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES SINDICALES DE LA ALIMENTACIÓN, ante la reiteración de noticias y crecientes versiones de que existiría un embate implementado por algunos sectores empresarios de la actividad industrial láctea, conjuntamente con sectores que integran el Gobierno nacional, contra la hermana ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA de la REPÚBLICA ARGENTINA, con la finalidad de impulsarla a resignar conquistas legítimamente logradas, CASIA manifiesta públicamente que se solidariza con ATILRA, que esta solidaridad se manifiesta hoy por medio de esta nota y adquirirá los modos que fueren necesarios, utilizando todas las herramientas legales y gremiales a su alcance para impedir el avasallamiento de una organización afiliada y hermana, que está siendo atacada con la única finalidad de someter la voluntad de los trabajadores para arrebatarles sus derechos y bienestar que han sabido conseguir hermanadamente".

"La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT se solidariza y apoya activamente a los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (A.T.I.L.R.A.), víctimas de permanentes hostigamientos de parte de sectores que utilizan la crisis de SanCor para atacarlos cobardemente, orquestando todo tipo de prácticas extorsivas basadas en campañas mediáticas antisindicales de amenazas judiciales contra el Gremio y sus dirigentes.

Más allá de las responsabilidades concretas de quienes manejan la empresa, lo cierto es que la crisis de SanCor se inserta en la problemática de un contexto mayor, referido a la industria lechera, como área nacional productiva que requiere una política de planificación muchas veces señalada y reclamada por A.T.I.L.R.A. a lo largo de muchos años".

"Desde APLA , queremos expresar nuestro apoyo a los hermanos trabajadores de SANCOR, afiliados a ATILRA, y queremos dejar bien claro que estaremos a la par del gremio lechero ATILRA, en su lucha por la fuente de trabajo, no solo virtual si no en los hechos, poniéndole el pecho a lo que suceda, sea malo o bueno, convencidos como lo hemos estado desde que nació nuestra humilde asociación de productores lecheros APLA,( Asociación Civil de Productores Lecheros , Ordeñadores y Tractoristas de la Cuenca Lechera Central) hace ya más de 3 años, que no somos ni parte de un negocio financiero, ni enemigos íntimos, como ciertos personajes de la industria láctea privada y cooperativa, y también hoy un gobierno de turno, nos quisieron y nos están queriendo hacer creer, sino que somos parte de una gran familia, y que como toda familia tendremos nuestros desacuerdos y problemas, pero cuando uno de ellos cae en desgracia o enfermedad, todos están".

"La Union Obrera Metalúrgica de la República Argentina Secc. Rafaela filial Sunchales, se solidariza con los compañeros de ATILRA, víctimas de permanentes hostigamientos de partes de sectores empresariales y del gobierno nacional, utilizan a Sancor para atacarlos con la única finalidad de someter la voluntad de los trabajadores para arrebatarles sus derechos y bienestar que han sabido conseguir honradamente".