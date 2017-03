Amsafé rechazó la propuesta y lanzó un duro plan de lucha

En una semana signada por medidas de fuerza y movilizaciones, los docentes tendrán un rol protagónico la semana próxima. Mientras los maestros de escuelas privadas se anticiparon con el anuncio del paro por 72 horas a partir del lunes 6 de marzo, los universitarios fueron los siguientes en definir que harán lo propio durante lunes 6 y martes 7 y pararán en forma parcial el día miércoles 8. En consonancia con Ctera, la asamblea provincial de Amsafé definió un plan de lucha de 72 horas para la primera semana de clases durante los días 6,7 y 8.

Los maestros públicos también votaron 48 horas de paro para la segunda semana (días 15 y 16 de marzo), y otras 48 horas para la tercera semana, aunque aún no se definieron los días, si el gobierno no vuelve a convocar a los gremios a reunión paritaria.

Las modalidades y argumentos de cada gremio frente a la medida de fuerza son los siguientes:



Amsafé

La Asamblea Provincial del gremio que agrupa a los docentes de escuelas de gestión pública resolvió rechazar la propuesta salarial que el gobierno de Santa Fe realizó en paritarias e impulsar el siguiente plan de lucha en sintonía con lo dispuesto por el Congreso de Ctera el pasado 24 de febrero.

Primera semana de marzo: no inicio de clases con paro durante los días 6 y 7 de marzo, en cumplimiento de lo resuelto por el Congreso Nacional de Ctera. Movilización a Buenos Aires el día 6 de marzo, junto a los docentes de todo el país; y adhesión a la marcha a Plaza de Mayo del 7 de marzo dispuesta por CTA y CGT.

Para el día 8 de marzo, la Asamblea decidió paro en adhesión al paro internacional de mujeres con suspensión total de actividades, para participar activamente de actos y marchas, en cumplimiento de lo resuelto por el Congreso Nacional de Ctera.

Segunda semana de marzo: paro de 48 horas el miércoles 15 y jueves 16 de marzo con movilizaciones regionales, actos, volanteadas y otras acciones de difusión.

Tercera semana de marzo: paro nacional de 48 horas en cumplimiento de lo resuelto por el Congreso Nacional de Ctera, para participar de la Marcha Federal Educativa con movilizaciones locales y marcha provincial y nacional, con convocatoria a la comunidad para fortalecer la lucha docente por paritarias, salarios dignos y la defensa de la escuela pública, con fecha a determinar por el Plenario de secretarios generales y la Junta Ejecutiva de Ctera.

El reclamo de los maestros incluye: mejoramiento de la propuesta salarial para docentes en Actividad y justa proporcionalidad para jubilados y aumento de las asignaciones familiares, entre otras reivindicaciones laborales.



Sadop

El sindicato que nuclea a la docencia privada de la provincia resolvió la realización de un paro de actividades de 72 horas, a partir del lunes 6, cuando debería iniciarse el ciclo lectivo, “por la dignidad del trabajo y el salario”, según el comunicado emitido por el gremio, mientras que el miércoles 8 lo harán “por la lucha en favor de la igualdad de género, contra los femicidios y por de los derechos de las mujeres trabajadoras”.

Con esta medida, los docentes repudian la no reapertura de la paritaria nacional y rechazan esa medida del Gobierno nacional que incluso, aseguran, “entorpece las negociaciones provinciales”, y rechazan la propuesta de aumento salarial de 19,5% en dos etapas (marzo 10% y julio 9,5%) ralizada por el Gobierno provincial.

Las últimas 24 horas del paro a cumplirse el miércoles 8 de marzo serán en adhesión al Día de la mujer trabajadora.



Coad

Desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR señalaron que luego de la votación realizada entre los días 1°, 2 y 3 de marzo en facultades y sede gremial con los docentes de la Universidad Nacional de Rosario, se resolvió un paro de actividades en las 12 facultades y escuelas que pertenecen a la óribita de la Universidad local los días 6 y 7 de marzo confluyendo con el paro Nacional educativo de los mismos días, impulsado por Ctera, Sadop, UDA, Conadu Histórica y Asociaciones de Base de Conadu.

En concreto, 1041 docentes expresaron su opinión en las urnas poniendo de manifiesto la voluntad de lucha y la vocación de confluir en la acción con los docentes de todos los niveles de la educación y con el conjunto de los trabajadores. En un resultado contundente, el 91% (946 docentes) votó a favor del paro de 48 horas para los días lunes 6 y martes 7 de marzo.

“Sin cambio en esta postura mantuvieron su propuesta de incrementar los actuales salarios según el índice de inflación que publique el Indec, a cobrar el primero de abril. Ello significa, por ejemplo, que si el índice de febrero fuera del 2,3% (como anticipan las consultoras) el aumento a cobrar en abril sería del 2,3%”, explicó la secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela y agregó: “El Gobierno Nacional nos propone Congelar salarios y destruir la paritaria como ámbito de negociación colectiva, reemplazándola por un mecanismo “técnico”. Se ataca a los docentes y a los trabajadores en general con políticas de ajuste mientras se transfieren ingresos a los ricos”, aseveró la dirigente.

El gremio resolvió además que el 8 de marzo las mujeres de la UNR pararán de 12 a 15 horas y se sumarán a movilización a partir de las 18, desde Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera.

FUENTE: Rosario 3