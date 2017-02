Docentes del Departamento van por paros de 72 horas

Recordemos que las otras dos mociones que estaban a consideración era el inicio de clases o un paro por tiempo indeterminado. Teniendo en cuenta esto, la posición del departamento parecería ser la intermedia.



Hoy habrá una asamblea provincial en donde se pondrán a consideración todas las propuestas que vengan de los 19 departamentos. De allí saldrá la postura que llevará la provincia de Santa Fe a la asamblea de CTERA en donde se determinará un plan de lucha.



Recordemos que los docentes propusieron un incremento salarial del 35% a la Provincia y el Gobierno le respondió con que la inflación de 2016 fue igual a la pauta salarial otorgada. Es decir, no habría que recuperar poder adquisitivo.



Todo hace suponer que la paritaria provincial no avanzará hasta tanto no culmine el reclamo a nivel nacional. Es que si habría una oferta salarial oficial, obligaría a los docentes a tener dos frentes de batallas y sería muy difícil determinar a quién le hace un paro en el caso de que no sea aceptada. Pero si sería aceptada por las bases santafesinas pero no habría paritaria nacional, los obligarían a realizar paros en un distrito que satisfizo sus necesidades. Con lo cual, eso de "desensillar hasta que aclare" se hará presente en Santa Fe.