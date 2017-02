"Todo ha sido triste y lamentable"

"Los que me conocen saben que no me gusta exponerme en los medios, pero todo fue tomando una trascendencia que no quería. Expresé lo que se fue dando en estos meses y fue lo que desencadeno. Hoy hubiese querido armar el bolso e ir al entrenamiento, pero las declaraciones no cayeron bien"

Y agregó: "La CD me convocó el sábado para hacer una reunión y me informaron que estaba desafectado. Se los comuniqué a Gustavo Giorgi y a Nicolás Zanuzzi y de inmediato me respondieron que ellos se iban conmigo. Es lamentable, no quería pasar por esto ni que los jugadores tuvieron estos problemas".

Luego, el ex DT cañonero sostuvo: "La semana le saldaron el mes de noviembre a todo el plantel. En cambio, al cuerpo técnico nos pagaron solamente el 10%. Es más, antes de la licencia que les dieron a los jugadores, tuvimos una reunión con los directivos en donde ellos mencionaron que también nos cancelarían el mes de noviembre. Hasta hoy no pasó".

Posteriormente, contó: "No me arrepiento de haber dicho que había muchachos que no tenían para comer por los directivos lo sabían. Yo hablé con Eduardo Imhoff y le comenté que había tres jugadores que estaban en problemas, uno comiendo arroz y los dos otros no tenían ni siquiera para comer. Después, él se encargó de llevar frutas a dos entrenamientos y los muchachos fueron a su supermercado a buscar comida".

Y sobre la desvinculación de Matías Verón señaló: "Nosotros comunicamos todas las decisiones. Nuestro nexo con la CD es Rolfo (manager) y fue a él a quien le comunicamos lo que estaba pasando con el futbolista y lo como íbamos a proceder. Después, hablamos con Matías, lo dimos de baja y le remarcamos que se ponga en contacto con Rolfo para resolver su desvinculación".

La relación con la CD arranca mal cuando empezamos a construir el plantel luego de la campaña que nos llevo hasta las semis del Federal A de Transición. Se fue Scarafía y luego Morlachi, dos de las personas con las cuales teníamos diálogo permanente. La CD puso a Rolfo como manager general y de inmediato estuve en desacuerdo. Se lo señalé a la dirigencia y pedí que con ese dinero nos compren pelotas o alquilen una casa para traer jugadores. Desde ahí las cosas no fueron iguales, nos quedamos solos y aguantando todos los días e intentando de convencer a los jugadores que no tomen ninguna medida de fuerza porque no iba a servir de nada. Por eso, les quiero agradecer a los muchachos, entrenaron como si estuviéramos preparándonos para una final".