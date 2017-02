Se acabó el ciclo de Danilo Tosello

En una charla con FM Ciudad 88.9 el coach dio su punto de vista sobre la situación económica del plantel. A la CD no les cayeron bien esas declaraciones y decidió su destitución. Con él también se fue su ayudante de campo, Gustavo Giorgi.

El Cañonero se quedó sin entrenador a tan sólo tres semanas de la reanudación del Federal A 16-17. Como si fuera poco, el plantel que tendrá la misión de defender el Absoluto obtenido en la LRF también perdió a su DT.

Tosello fue despedido, y con él se fue su mano derecha, Gustavo Giorgi. Fueron 13 meses de trabajo, con dos títulos locales (Apertura - Absoluto) y la gran campaña del primer semestre del año pasado en donde el equipo alcanzó las semis del Torneo Federal A de Transición.

El alejamiento del cuerpo técnico no tiene que ver con cuestiones deportivas, más allá de que la campaña del segundo semestre de 2016 no fue buena. La relación entre el cuerpo técnico y los directivos no pasaba por su mejor momento.

La problemática suscitada en AFA le generó severos dolores de cabeza a muchos clubes de ascenso, entre ellos Libertad. El club se atrasó en el pago de los sueldos y la semana pasada recién pudo saldar parte de la deuda.

La CD se encontraba a la espera del dinero que la Asociación del Fútbol Argentino depositará la próxima semana para intentar encaminar la cosa. Sin embargo, este viernes, Tosello brindó una entrevista a FM Ciudad 88.9 y dio su punto de vista.

"Hay 2 o 3 jugadores que nos han contado que no tenían para comer. Es triste y lamentable", mencionó el coach sunchalense. Esta fue la frase que más molestó a la dirigencia aurinegra y que llevó a tomar la drástica decisión.