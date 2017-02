La Provincia invierte más de $350 millones en accesos a localidades del departamento Castellanos

El Gobierno provincial invertirá más de 350 millones de pesos en la pavimentación de rutas de acceso a Colonia Margarita y en el enripiado de los ingresos a las localidades de Hugentobler, Fidela, Iturraspe, Eustolia, Bigand y Mauá, del departamento Castellanos. Este lunes, a las 9:30, se conocerán las ofertas para los trabajos de pavimentación en la Ruta N° 63, en un tramo de 8 kilómetros que une San Vicente y María Juana, con un presupuesto oficial de 182.671.992 pesos.



La apertura de sobres, que será encabezada por el subsecretario de la Gobernación, Ezequiel Costamagna, tendrá lugar en la Casa de la Cultura de San Vicente.



“Esta inversión demuestra el compromiso del gobernador Lifschitz con los pueblos de la cuenca lechera”, sostuvo Costamagna en referencia a las siete licitaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) que benefician a pequeñas localidades del departamento Castellanos.



La intervención contempla la pavimentación de 8 kilómetros y el ripiado de 48 kilómetros, que garantizarán la transitabilidad de vecinos y productores en los accesos a siete comunas. Al respecto, Costamagna destacó: “Hay una apuesta del Gobierno provincial para fortalecer el arraigo en los pueblos del corazón productivo de la Provincia, ya que sin caminos transitables es difícil retener a la población”.



En el mismo sentido, Costamagna resaltó: “Fue un eje de campaña y es una política prioritaria aumentar la inversión en rutas provinciales, y eso también comprende las que actualmente son total o parcialmente de tierra. Esta decisión beneficia particularmente al departamento Castellanos que cuenta con el mayor número de localidades, en su mayoría pequeñas comunas, y esperamos seguir avanzando en el corto plazo con otras que lo necesitan, como el caso de Aurelia”, indicó el funcionario.



Consultado sobre los anegamientos producto de las lluvias de diciembre y enero, Costamagna señaló: “La emergencia hídrica nos marca la necesidad de repensar aspectos del sistema productivo, cuestiones ambientales y la infraestructura hidráulica. Sobre este punto no eludimos la necesidad de avanzar con mayor escala y rapidez en las obras que necesita la región, y el Gobernador puso como prioridad la readecuación del Vila Cululú y otras obras donde requerimos el apoyo del Gobierno nacional. Estas intervenciones sumadas al desarrollo vial, van a potenciar el perfil productivo de la Provincia”, concluyó Costamagna.



El plazo de ejecución de los trabajos en la ruta 63 fue estimado en 12 meses.



LAS LICITACIONES

En el mes de marzo, se abrirán los sobres con las ofertas para el enripiado de 48km correspondientes a seis accesos de distintas comunas del departamento: Hugentobler, Fidela, Iturraspe, Eustolia, Bigand y Mauá. Trabajos que cuenta con un presupuesto oficial de $174.578.899,40.



Se trata de obras largamente esperadas por los vecinos de estas localidades para mejorar la transitabilidad, especialmente en ocasión de inclemencias climáticas, como así también para facilitar el traslado de la producción en esta importante zona agrícola y tambera de la Provincia.



Los plazos de obra varían entre los 6 y los 10 meses dependiendo de la complejidad de las tareas a realizar. Previamente, se llevarán adelante trabajos de desbosque y limpieza de terrenos, remoción o construcción de alcantarillas transversales y laterales, colocación de barandas metálicas de protección, entre otras obras complementarias.



Las obras mencionadas figuran en la ley de Financiación de Obra Pública, cuyo proyecto elaboró el Poder Ejecutivo por un monto de u$s 1.000 millones, siendo autorizada por la Legislatura Provincial en una suma de u$s 500 millones.