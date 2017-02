Copes se reunió con productores en el Ministerio del Interior

Copes gestionó el encuentro a partir de la gran preocupación de los productores por conocer el estado actual de la obra de la cuenca del río Carcarañá. Concretamente, el Ingeniero Adrián Barrau (ex Sub Secretario de Agricultura de Santa Fe) le manifestó a Ferreyra su temor de que la obra proyectada para el canal San Antonio - Tortugas “quede chica” y no termine resolviendo la problemática de las inundaciones en la zona.

Ferreyra coincidió con los productores en que esta obra, en la que el Estado Nacional va a invertir 750 millones de pesos, “no va a solucionar todos los problemas” pero que va a ser el inicio de un plan hidráulico mayor, y que era prioridad de su Dirección que la obra se realice lo antes posible.

A su vez, el Ingeniero explicó que, tanto el INA (Instituto Nacional del Agua) de Santa Fe como el de Córdoba, trabajan en conjunto para evaluar los impactos de la obra, y que esos estudios serán tenidos en cuenta en la ejecución del proyecto. Ferreyra respondió todas las inquietudes de los productores Daniel Pijuán, Gonzalo Pijuán y Julián Ricci, que se fueron satisfechos ya que se les hizo entrega de una copia del expediente en trámite, donde están todos los detalles de la obra.

De esta manera, la Diputada destacó: “Fue una reunión muy positiva” ya que, tanto ella como los productores, pudieron conocer la realidad de la obra desde la información brindada por la fuente directa, que en este caso es el Ministerio del Interior. En este sentido, Ferreyra destacó que la información es pública, y que cualquier ciudadano que quiera acceder al expediente puede hacerlo.

Para Copes también fue positivo el hecho de que el Ministerio, y la Dirección del Ingeniero Ferreyra en particular, estén predispuestos a financiar y apoyar no sólo esta obra, sino las tantas que se necesitan para comenzar a solucionar las inundacio nes que se dan en esa zona comprendida en las provincias de Córdoba y Santa Fe.