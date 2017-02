Secret tur salidas desde Sunchales y aéreos

Salidas Nacionales

Bus Semi Cama, con servicio a bordo, coordinación y guía local. Amplia financiación

-MERLO, 18 de marzo - Hotel “ALGARROBO”, 4 noches con Desayuno y Pensión Completa

Exc Incluidas: Circuito en ciudad de Merlo, Capilla Nra. Sra. del Rosario, Antigua Casona de Antonio Agüero, B° Residencial y Balneario “Piedras Blancas”, Algarrobo Abuelo, Pasos Malos, “Mirador cabeza del Indio” - Altas Cumbres – Villa Carlos Paz.

Costo: desde $ 4.290-

-MINA CLAVERO: Salida 23/03 -“FERIADO DE MARZO”

3 Noches- Desayuno + Media Pensión - HOTEL “Villa Maria Elena”

Visita a Cura Brochero y Vista Panorámica de Pampa de Pocho.

Desde $ 3.897.

-MENDOZA con Viña del Mar, 30 de marzo - 3 noches en MENDOZA y 3 Noches en VIÑA DEL MAR- Desayuno Buffet y media pensión.

Excursiones Incluidas: City Tur Mendoza + bodega. Uspallata, Puente Inca, Los Penitentes, Las Cuevas, “Cristo Redentor”- City Tur en Viña del Mar, Reñaca, Con Cón y Valparaíso. City Tur en Santiago + Compras en Centro Comercial.

Costo: $ 8.990

-SAN JUAN y MENDOZA, 15 de abril, desde Sunchales. 2 noches en San Juan y 4 noches en Mendoza, con desayuno y media pensión. Incluye : Ciudad de San Juan, Gruta “Difunta Correa”, Catedral, Dique Ullúm, Casa Natal de Sarmiento, Auditorium, Visita a Bodega, Ciudad de Mendoza, Histórica y Cultural, Virgen de la Carrodilla, Parque San Martin, Cerro La Gloria, Bodega, Iglesia de “Challao” y Termas de “Cacheuta” Costo: $ 8.650

AEREOS IMPERDIBLES:

-MACEIÓ GRUPAL – con Gol- 29 de mayo desde Rosario - TRASLADOS – asistencia al viajero - CITY EN MACEIÓ C/PLAYAS LITORAL SUR - 9 noches de alojamiento- PENSION COMPLETA -Costo c/imp incluidos desde U$S 1.599 (tarifas hasta 18/02)

- PUNTA CANA & PANAMÁ: 21 de Agosto- Aéreo desde Rosario c Copa - Traslados - Asistencia al Viajero - 8 Noches - PUNTA CANA All Inclusive - 2 Noches –PANAMÁ con desayuno. Incluye : City Tur Histórico – Canal de Panamá Con Almuerzo. Costo final c/imp incluidos Hab. Dbl U$S 2.397- Hab. Tpl U$S 2.299 (tarifas hasta 18/02)

Secret Tur

E. Zeballos 784 - Sunchales

Tel: 03493 421785

turismo@secrettur.com.ar