Capacitación y tecnología, la base del éxito de Logro Producciones Gráficas

«Con orgullo compartimos un nuevo aniversario de esta empresa familiar que, como tantas unidades de negocio, tuvo su crecimiento, posibilitando que se integren muchas personas con diferentes conocimientos que redundan en resultados positivos. La generación de empleo es un gran valor que siempre hemos tratado de sostener. Actualmente conforman nuestra imprenta setenta empleados, constituyendo una gran familia y una fuerza de trabajo y consumo muy importante para la economía de Sunchales». Miguel Pasquero, el creador de Logro Producciones Gráficas, una de las imprentas más importantes de la región, se enorgullece del presente que atraviesa el exitoso emprendimiento cuando se cumplieron 21 años de su génesis.

«Al constituir la empresa, siempre pensé en mis hijos para dar sustentabilidad a una forma de trabajo que debe estar íntimamente relacionado con el compromiso ante la comunidad. José Luis conformó su propio emprendimiento, pero a Diego lo convoqué durante ese primer año, constituyéndose en un punto fuerte en la organización y en la venta de la empresa; mientras que Gabriela, luego de obtener el título de ingeniera, se sumó unos años después, aportando su conocimiento y experiencia en la administración, conformando así los pilares de Logro» rememora el empresario que va cediendo el funcionamiento de la imprenta surgida el 1 de febrero de 1996, en manos de sus hijos.

La evolución de Logro Producciones Gráficas es digna de destacar, no solamente en infraestructura y equipamiento, sino también en la calidad y cantidad de recursos humanos. Posee las oficinas administrativas en Lisandro de la Torre 134, mientras que la planta de producción y logística está emplazada en Rivadavia 154.

«Siempre quise tener un emprendimiento, me preparé desde mucho tiempo porque estaba convencido de que iba a tener la oportunidad pero debía estar capacitado para un proyecto de largo plazo. No solamente tenía que saber el funcionamiento técnico, sino que debía saber conducir la empresa. Esas fueron mis premisas para evolucionar en el tiempo conjuntamente con la constante reinversión de utilidades para seguir incorporando tecnología y conocimientos. Y realmente hemos realizado inversiones de una magnitud que no son habituales. Hoy contamos con máquinas que hemos importado de Estados Unidos, Alemania o Japón, que nos han permitido dar un salto en la productividad» relata Pasquero.

La actualidad de Logro

«Gracias al trabajo de todos, podemos decir que la empresa está muy bien constituida, solo que periódicamente debemos cambiar de algunos hábitos, como por ejemplo, las referidas a las políticas económicas o las teconológicas. Hemos atravesado casi tres décadas con políticas económicas muy diferentes que nos exigió tener cierta flexibilidad en la conducción. Y actualmente nos encontramos con el desafío de nuevas inversiones y capacitación que nos posibilite obtener el conocimiento necesario para adaptarnos a la demanda del mercado que nos permita seguir siendo competitivos» expresa el patriarca de la firma sunchalense.

Capacitación

«Hemos hecho un acuerdo con la Fundación Gutenberg, una de las más importantes de Argentina en el amplio campo de la industria de las comunicaciones gráficas. Por primera vez en su historia, han sacado sus profesores de sus aulas para trasladarse a una ciudad del interior y capacitar directamente en planta a los operarios de nuestra imprenta. Durante nueve años, los docentes y especialistas de la Fundación vienen a evaluar como estamos trabajando y sus conclusiones nos permiten corregir errores o planificar hacia el futuro. Esta relación que hemos construido es muy valiosa porque nos permite tomar mano de obra local y capacitarlos para que puedan manejar las máquinas. De otra manera, deberíamos recurrir a operarios especializados de los grandes centros urbanos» explica Miguel.

Competitividad

En un mundo globalizado, la regionalización ya no es una barrera para la confirmación de un trabajo. Los emprendimientos locales deben estar a la altura de las firmas de los grandes centros urbanos para satisfacer la demanda de las empresas que requieren calidad, velocidad en la entrega y precios competitivos. «Durante todo el año abastecemos a las empresas de la ciudad y la región, pero también competimos con imprentas de gran trayectoria instaladas en Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Orgullosamente tenemos que decir que no hay nada que envidiarles. Hemos impreso revistas de tirada nacional con más de 200.000 ejemplares. Esta posibilidad de competir y generar resultados muy satisfactorios para los clientes, también nos generan desafíos que son positivos para la imprenta, porque nos exige ubicarnos en la vanguardia de la tecnología y conocimientos» manifiesta el presidente de la firma.