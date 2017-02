Hoy habrá atención restringida en los bancos

El secretario general de la Asociación Bancaria en Santa Fe, Claudio Girardi, informó que hoy habrá asambleas en las últimas tres horas de la jornada laboral de 10:00 a 13:00. En tanto el viernes durante toda la mañana.

Según expresó Giardi, durante las asambleas, no habrá atención al público. En este sentido agregó que hay dos “excepciones” ya que a la medida no se suman los bancos Credicoop y Bica (quienes acordaron para no manifestarse).

Por otra parte, el lunes se reunirán los delegados a nivel nacional, y podría declararse un paro en todo el país.

Los empleados reclaman el pago de los aumentos acordados en paritarias en 2016.