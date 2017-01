¿Debo vacunarme contra la fiebre amarilla para viajar a Brasil?

Salud 26/01/2017 Municipalidad de Sunchales

La Municipalidad de Sunchales, a través del Ministerio de Salud provincial, informa que no se recomienda la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes visiten San Pablo, Río de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, y los centros turísticos costeros de los estados de Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahía, Espíritu Santo, Rio de Janeiro, San Pablo, Parana, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Estos lugares no presentan riesgo para fiebre amarilla.