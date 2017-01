Mauricio Macri presentó el acuerdo con el yacimiento de Vaca Muerta

Macri afirmó que este "es un acuerdo histórico" que significa una "apuesta gigantesca" para el futuro del país y señaló que "este tipo de convenios los necesitamos en todos los sectores" para desarrollar la "potencialidad" que la Argentina tiene como país.

El Jefe del Estado se pronunció en esos términos al hablar durante un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno ante la presencia de ministros, representantes sindicales y de las empresas del sector.

Macri destacó "el valor del diálogo" que posibilitó arribar a esta instancia de consenso a partir de "haber desarrollado un espacio de confianza entre el Gobierno nacional, el Gobierno de la provincia, los trabajadores y las empresas, en el cual todos hemos asumido compromisos".

El Presidente felicitó especialmente a los referentes sindicales del sector, Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo.

Dijo que demostraron ser "dirigentes con apertura y capacidad de entender que abriendo esta puerta no solo se garantizaba el empleo a los trabajadores que ya lo tienen, sino también ampliar esa familia varias veces y llevar felicidad a muchos otros argentinos".

Macri explicó en su mensaje que el Gobierno nacional asume el compromiso de extender durante "varios años el Plan Gas con un sendero de precios decreciente" que asegurará previsibilidad.

A su vez, indicó que la provincia de Neuquén "se comprometió a no aplicar gravámenes nuevos ni algunos que estaban en suspenso y también a participar junto a la Nación en un programa de inversión y desarrollo de infraestructura" que incluirá rutas y ferrocarriles.

Apuntó luego que las empresas se han comprometido a llevar adelante "un proceso virtuoso de inversiones".

"Estamos hablando de 5.000 millones de dólares en este primer año que tienen que más que duplicarse en los próximos años y sostenerse durante muchos años", aseveró.

Macri confió en que el desarrollo de Vaca Muerta contribuirá a revertir un proceso que "todavía cuesta entender por qué nos sucedió".

Recordó que la Argentina era un país con "energía abundante, barata y exportable", pero "después de quebrar el sistema de reglas e instalar la mentira, la corrupción, la no inversión y el derroche, nos transformamos en una país con escasez y con energía cara".

Dijo que como consecuencia de eso "hoy tenemos que importarla por miles de millones de dólares, que generan déficit fiscal", al tiempo que la falta de energía condiciona la posibilidad de "abrir fábricas y de desarrollarnos más".

Y remarcó que este acuerdo va a generar "una verdadera revolución del trabajo", no sólo en Neuquén, sino también en todo el país por la "enorme industria de provisión" que acompañará este proceso, que "es un desafío de desarrollo para todos los argentinos".

Por su parte, Guillermo Pereyra -secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- afirmó que el acuerdo logrado no implica ninguna "flexibilización laboral".

Precisó que a través de una "adenda" se incorporaron a los convenios colectivos "mejoras en las condiciones de trabajo para los trabajadores del gas no convencional”.

"Tenemos un convenio colectivo de trabajo firmado en el año 2012 que no se toca para nada. No hay flexibilización laboral. Cuando firmamos el convenio no existía la explotación no convencional y, al no estar prevista, incluimos una adenda para incorporarla”, señaló.

El gremialista subrayó que "este acuerdo realmente beneficia a los trabajadores porque establece un marco regulatorio de turnos y de trabajos de noche que humaniza el trabajo para que los empleados no tengan que estar 30 días en el campo, para que trabajen 12 horas y que descansen 12 y que roten dos por uno”.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que "cuando el resto de los actores económicos vea lo que se está logrando en el sector petrolero", a partir de este consenso, "se van a replicar acuerdos similares en el resto de la economía”.

Y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, también presente en el acto, afirmó que "Vaca Muerta ya es una realidad y este plan que hemos elaborado entre todos en una mesa de diálogo plantea un nuevo envión para generar más inversión, mas producción y más trabajo en la cuenca neuquina”.

Vaca Muerta es la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.

La cuenca, descubierta hace 90 años, está situada en la provincia de Neuquén, pero se extiende también hacia partes de Mendoza y Río Negro.

Tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados y contiene gas y petróleo a más de 2.500 metros de profundidad.