Para el edil Fernando Cattáneo, el presupuesto está dibujado

El edil justicialista explicó: «No es cierto que el Municipio vaya a gastar menos en personal, ya que lo presupuestado es un 27 % más comparado con 2016. Lo que sucedió es que el Ejecutivo propuso incorporar al presupuesto una serie de partidas especiales, que denominó erogaciones de capital, que incluyen financiamientos para proyectos de obras públicas, que están o deben ser gestionados ante organismos nacionales o provinciales, pero que por el momento solo son anhelos».

Y prosiguió: «Nosotros, desde la oposición, no compartimos esta metodología pero como, en definitiva, el armado del presupuesto es una facultad inherente al Ejecutivo, decidimos acompañar, para facilitar la gestión de los recursos, que ojalá lleguen y se concreten en obras. Lo que no esperábamos era una manipulación engañosa de los números para informar una realidad que no es tal».

El legislador informó que con esas partidas el presupuesto se infló en más de 189 millones de pesos, con lo cual quedaron licuados los gastos en todas las otras partidas, desfigurándose el gasto público real: «Cuando analizamos la incidencia del gasto, deberíamos hacerlo sobre la base de las erogaciones corrientes del Municipio. Y en ese sentido, la proporción es bastante similar a los presupuestos precedentes: en personal se piensa gastar el 62 % de los ingresos corrientes», señaló Cattaneo.

Y aclaró: «Si mantenemos esa forma perversa de leer el presupuesto, podemos advertir que prácticamente la inversión en otras áreas que son sumamente importantes desaparecen. Toselli debería explicar entonces como se le otorga apenas un 1% a cada una de las partidas destinadas a la promoción económica, educación y cultura. Y obviamente que esto no es así».

Con respecto a la planta de personal, el concejal afirmó: «Está a la vista que esta gestión no puede adjudicarse una reducción en la cantidad de personas que trabajan para el Municipio, ya que es evidente la incorporación de muchas vinculadas a la agrupación política del Intendente. Para este año, se prevén 220 agentes en planta permanente (2 menos que en 2016 y 16 menos que en 2015, producto de los retiros voluntarios implementados) y 180 contratados (7 menos que en los dos años previos), pero el personal político (funcionarios) se estaría incrementando en 4, respecto al año anterior. A nivel de erogaciones, para este año se han presupuestado 147 millones de pesos en personal, lo que equivale a un aumento del 27 % con relación al 2016, lo que fue considerado como una cifra coherente con la previsión por aumento de paritarias para este año».