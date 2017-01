Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Además, se realizan las siguientes recomendaciones a la comunidad:

*En lo posible, permanecer en instalaciones seguras y evitar la circulación innecesaria de vehículos y personas;



En casa:

*Revisar los techos y asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas, etc.).

*Limpiar las canaletas y desagües;

*Retirar del exterior cualquier objeto que pudiera ser impulsado por el viento;

*Despejar accesos y patios de la vivienda donde se pueda generar gran acumulación de agua;

*Cerrar y asegurar puertas y ventanas. No asomarse a ventanas y terrazas durante la tormenta;

*Resguardar los vehículos en garages o cocheras. No debajo de los árboles;

*No sacar la basura ni arrojarla en la vía pública;

Si ingresa agua en la casa:

*Usar calzado aislante y asegurarse de que todos los artefactos eléctricos estén desenchufados;

*En caso de anegamiento, desconectar la fuente central de energía (llave interruptora, térmica o disyuntor);

*Tomar especial precaución con las personas más vulnerables (niños, ancianos, discapacitados, enfermos). No permitir que niñas y niños salgan a jugar a la calle después de una tormenta;

*Colocar los productos tóxicos del hogar en lugares donde no los alcance el agua;

*Mantener las mascotas en lugares protegidos;



Si precisa transitar por la calle, ante fuertes vientos o lluvias:

*Prestar mucha atención a los alrededores: cables caídos, ramas y otros objetos proyectados por el viento.

*Buscar un lugar de resguardo adecuado;

*No repararse debajo de árboles, toldos, carteles, marquesinas u otras instalaciones sujetas a edificios;

*No transitar por calles inundadas;



Con un vehículo:

*Mantener en condiciones óptimas el vehículo: la profundidad del dibujo en los neumáticos por encima de los 2 milímetros asegura un despeje rápido del agua evitando que el auto patine;

*Considerar que se va a tardar más tiempo en llegar a destino. Salir antes y no apurarse.

*No frenar bruscamente.

*Conservar una distancia prudencial respecto de otros vehículos.

*Evitar maniobras bruscas.

*Mantener la visibilidad adecuada en el parabrisas, luneta y ventanillas.

*Llevar las luces bajas encendidas.



Tener a mano los teléfonos útiles para cualquier caso de emergencia:

Salud:

- Hospital Almícar Gorosito: 420173 / 453099

- Clínica Diez de Septiembre: 426746 / 429300

- Clínica Sunchales: 420589 / 452700 / 450701 / 450702

- Emerger: 426767 / 426446

-Bomberos: 420027

-Policía: 420134

-Corralón Municipal: 422915 | 420491

-GUS: 105 | 426008